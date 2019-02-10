UFC 234. Адесанья победил Сильву, главный бой Уиттакер - Гастелум не состоялся

Главным его событием должен был стать поединок за титул чемпиона в среднем весе между Робертом Уиттакером и Келвином Гастеллумом, однако Уиттакер за несколько часов до старта турнира снялся из-за ущемления грыжи.
Таким образом, главным событием вечера стал бой между бывшим чемпионом среднего дивизиона UFC бразильцем Андерсоном Сильвой и американцем нигерийского происхождения Исраэлем Адесаньей. Противостояние прошло в плотной и равной борьбе, а по итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу — 29-28, 30-27, 30-27.UFC 234. Основной кард
Роберт Уиттакер — Келвин Гастелум — отменён.
Anything you can do, I can do. #UFC234 pic.twitter.com/GLBAPF4uG5
— UFC (@ufc) 10 февраля 2019 г.
Андерсон Сильва — Исраэль Адесанья — победа Адесаньи единогласным решением судей.
THE LAST STYLEBENDER! #UFC234 pic.twitter.com/glj6spEzgO
— UFC (@ufc) 10 февраля 2019 г.
Рэни Яя — Рикки Саймон — победа Саймона единогласным решением судей.
Монтана де ла Роса — Надя Кассем — победа де ла Росы болевым приёмом во втором раунде.
Джим Крют — Сэм Алви — победа Крюта техническим нокаутом в первом раунде.