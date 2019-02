UFC 234. Адесанья победил Сильву, главный бой Уиттакер - Гастелум не состоялся

Главным его событием должен был стать поединок за титул чемпиона в среднем весе между Робертом Уиттакером и Келвином Гастеллумом, однако Уиттакер за несколько часов до старта турнира снялся из-за ущемления грыжи.

Таким образом, главным событием вечера стал бой между бывшим чемпионом среднего дивизиона UFC бразильцем Андерсоном Сильвой и американцем нигерийского происхождения Исраэлем Адесаньей. Противостояние прошло в плотной и равной борьбе, а по итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу — 29-28, 30-27, 30-27.UFC 234. Основной кард

Роберт Уиттакер — Келвин Гастелум — отменён.

