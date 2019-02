Макгрегор желает провести бой с Диасом

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор предложил провести бой против Нейта Диаса.

Об этом ирландец написал в своем Twitter. Макгрегор отреагировал на заявление Андерсона Силвы о том, что он хочет провести бой с Ником Диасом.

"Сделайте это. А я встречусь с Нейтом на этом же турнире", - написал Макгрегор.

Book it. I’ll fight Nate on it. https://t.co/ewh4aQ4E7A