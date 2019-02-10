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Макгрегор желает провести бой с Диасом

Макгрегор желает провести бой с Диасом
14:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Ирландец проявил инициативу относительно своего будущего соперника.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор предложил провести бой против Нейта Диаса.

Об этом ирландец написал в своем Twitter. Макгрегор отреагировал на заявление Андерсона Силвы о том, что он хочет провести бой с Ником Диасом.

"Сделайте это. А я встречусь с Нейтом на этом же турнире", - написал Макгрегор.

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Отметим, что Макгрегор дважды встречался с Диасом в 2016 году. Первый бой остался за Диасом, а во втором одержал победу ирландец.

Ранее сообщалось, что Макгрегор может встретиться с Серроне в бою за титул временного чемпиона.

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UFC, Конор Макгрегор, Нэйт Диас, Новости UFC.
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