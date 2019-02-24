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Петр Ян - Джон Додсон. Видео зрелищного боя

Петр Ян - Джон Додсон. Видео зрелищного боя
10:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Смотреть видео боя Петр Ян - Джон Додсон.

В Праге завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 145. В основном карде очередной поединок провёл российский боец Пётр Ян, его соперником стал Джон Додсон. Бойцы подарили зрителям один из самых зрелищных поединков вечера.

Ян уверенно провёл первую пятиминутку, не раз беспокоя Додсона жёсткими попаданиями в голову. Во втором раунде россиянин пропустил тяжёлый удар в подбородок, но в решающий момент сумел отбить атаки соперника, а впоследствии восстановился и забрал концовку раунда.

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В третьем раунде Ян уже имел явное преимущество над Додсоном и в результате одержал красивую победу. Этот поединок стал для Петра четвёртым в UFC, и во всех из них он одержал победы.

Перед встречей с Додсоном он занимал 14-е место в рейтинге UFC.

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Видео, MMA, UFC, Новости ММА, UFC Fight Night 145, Петр Ян, Джон Додсон, Петр Ян - Джон Додсон.
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