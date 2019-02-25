Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Украинки в обновленном рейтинге WTA на 25 февраля
Украинки в обновленном рейтинге WTA на 25 февраля
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Шахтер уверенно переиграл Александрию в матче УПЛ
Шахтер уверенно переиграл Александрию в матче УПЛ

Двое трансгендеров выиграли женские соревнования в США

Двое трансгендеров выиграли женские соревнования в США
19:05 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Бывшие мужчины легко обогнали девушек в спринтерском забеге.

В американском Коннектикуте состоялся студенческий чемпионат по легкой атлетике среди девушек. Это событие не привлекло бы к себе достаточного внимания, если бы не один необычный факт: в спринте на 55 метров первое и второе место заняли два трансгендера – 17-летний Андрайя Йервуд и еще один студент, Терри Миллер.

Как сообщает Washington Post, Миллер преодолел дистанцию за 6,95 секунды, Йервуд – за 7,01 секунды. Успех двух бывших юношей вызвал негодование среди других участников и их семей. Критики считают, что, изначально являясь мужчинами и лишь перевоплотившись в женщин, Андрайя и Терри получили над девочками дополнительное преимущество.

"Благодаря переходу из мужского пола в женский я узнал многое как о себе, так и о других людях. Я всегда сосредотачиваюсь на том позитиве, который я получаю от семьи, друзей и всех, кто меня поддерживает. А негатив я использую как горючее, чтобы быстрее бежать", – отметил Йервуд.

Третье место в соревнованиях на 55 м заняла девушка (не трансгендер) с результатом 7,23 секунды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Терри Миллер, Андрайя Йервуд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
02 Пидрушной будет тяжело смотреть гонки по биатлону
03 Шевченко не станет "повторяться по 10 раз" о будущем Ракицкого в сборной
04 Соль назвал главную звезду Динамо
05 Хет-трик Шведа помог Карпатам разгромить Ворсклу в Полтаве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь