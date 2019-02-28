Состав сборной Украины на чемпионат мира в Остерсунде

Новости спорта: Всего от Украины на чемпионат мира в шведский Остерсунд отправятся 10 биатлонистов.

Сегодня, 28-го февраля, наступила ясность с окончательной заявкой сборной Украины на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 марта в Швеция Остерсунде.

Тренеры женской сборной не посчитали необходимым привлекать в состав команды шестую участницу, и выбирать спортсменов для участия в гонках чемпионата и в мужской, и в женской сборной будут из пяти претендентов.

Полный список биатлонистов, которые отправятся в Остерсунд, выглядит так:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок.