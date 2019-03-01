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Хоккеисту НХЛ едва не перерезали шею лезвием конька во время матча (Видео)

Хоккеисту НХЛ едва не перерезали шею лезвием конька во время матча (Видео)
12:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости спорта: Джонни Бойчак был в миллиметрах от ужасной травмы.

Канадскому хоккеисту Джонни Бойчаку едва не перерезали горло лезвием конька во время матча НХЛ между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Торонто Мейпл Лифс".

Хоккеиста "Нью-Йорк Айлендерс" от ужасной травмы спасли буквально милидюймы. Об этом сообщает Эндрю Гросс в Twitter, цитируя слова главного тренера команды Барри Троца.

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“Барри Троц сказал, что Джонни Бойчук оказался в "милидюйме" от "очень безобразной сцены" и страшной травмы, когда Митч Марнер попал коньком ему под подбородок. Троц описывал это, как "отрезвление" для Бойчука, который, по его словам, выглядел очень "бледным", осознавая близость всего этого”, - говорится в сообщении.

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НХЛ, Хоккей, Видео, Новости хоккея, Джонни Бойчак.
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