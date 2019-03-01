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ЧЕ-2019 по легкой атлетике в Глазго. Проценко выступит в финале

ЧЕ-2019 по легкой атлетике в Глазго. Проценко выступит в финале
17:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Андрей Проценко вышел в финал британского чемпионата Европы в прыжках в высоту.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в шотландском Глазго (Великобритания), завершилась мужская квалификация в секторе для прыжков в высоту.

В финальную восьмерку прыгунов в высоту попал украинец Андрей Проценко.

Проценко в квалификационных соревнованиях показал второй результат - 2,25 метра. Дмитрий Демьянюк не смог преодолеть начальную высоту 2,10 метра.

Прыжки в длину. Никифоров и Мазур вышли в финал чемпионата Европы

Финал в этом виде программы состоится 2 марта.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении продлится до 3 марта.

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Легкая атлетика, Прыжки в высоту, Андрей Проценко, Чемпионат Европы в Глазго.
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