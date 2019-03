Джонс доминировал над соперником на протяжении всего поединка и одержал уверенную победу. Для выявления победителя потребовались все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Джонсу.

UFC 235. Основной кард:

Джон Джонс - Энтони Смит — победа Джонса единогласным решением судей

Нигерийский боец Камару Усман одержал победу над Тайроном Вудли и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Весь поединок прошёл при преимуществе Камару Усмана — он доминировал на протяжении всего поединка, был близок к тому, чтобы нокаутировать Тайрона Вудли, но тот выстоял. Однако судейское решение было принято именно в пользу Усмана, доминировавшего в поединке.

Камару Усман — Тайрон Вудли — победа Усмана единогласным решением судей

Africa, you have your first champion!!



@Usman84Kg becomes the first African-born UFC champion, and the first Nigerian champion in UFC history!! #UFC235 pic.twitter.com/uldaPtcQTS