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Джон Джонс - Энтони Смит. Видео главного боя UFC 235

Джон Джонс - Энтони Смит. Видео главного боя UFC 235
11:43 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Смотреть полное видео главного боя UFC 235 Джон Джонс - Энтони Смит.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс победил Энтони Смита и защитил титул. Судьи единогласно отдали победу Джонсу с одинаковым счетом – 48-44.

Первые два раунда бойцы провели в стойке, где точнее был Джонс, сделав ставку на удары по корпусу, которые раз за разом доходили до цели. В третьем периоде Джонс перевел соперника в партер, где Смит, несмотря на статус обладателя черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, выглядел несколько обескураженным и не предпринял никаких решительных действий.

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Большая часть четвертого раунда также прошла в партере, где чемпион нанес запрещенный удар коленом в голову. Энтони заявил о готовности продолжить поединок, а рефери принял решение снять два балла с Джонса.

В заключительной пятиминутке Джонс запер Смита в клинче у сетки, а уставший Смит не смог ничего противопоставить чемпиону в этом положении.

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MMA, Джон Джонс, Смешанные единоборства, UFC, Энтони Смит, UFC 235, Джон Джонс - Энтони Смит.
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