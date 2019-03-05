"Буду тренироваться еще больше": легкоатлетка Бех - о чемпионате Европы в Глазго

Украинская прыгунья в длину Марина Бех прокомментировала бронзу в финале чемпионата Европы в помещении в Глазго.
«Это моя первая медаль на соревнованиях в помещении. Сейчас у меня много эмоций. Теперь буду тренироваться еще больше ради чемпионата мира. Если буду серьезно тренироваться, возможно, сумею всех победить», – сказала Бех.
В Глазго Бех показала результат 6,84 метра и заняла 3-е место.
Напоим, ранее мы сообщали, что Ольга Ляхова рассказала, какие трудности она испытала на ЧЕ-2019 в Глазго.