"Буду тренироваться еще больше": легкоатлетка Бех - о чемпионате Европы в Глазго

Новости спорта: Украинская легкоатлетка рассказала, за счет чего ей удалось добиться таких результатов на ЧЕ-2019.

Украинская прыгунья в длину Марина Бех прокомментировала бронзу в финале чемпионата Европы в помещении в Глазго.

«Это моя первая медаль на соревнованиях в помещении. Сейчас у меня много эмоций. Теперь буду тренироваться еще больше ради чемпионата мира. Если буду серьезно тренироваться, возможно, сумею всех победить», – сказала Бех.

В Глазго Бех показала результат 6,84 метра и заняла 3-е место.

Напоим, ранее мы сообщали, что Ольга Ляхова рассказала, какие трудности она испытала на ЧЕ-2019 в Глазго.