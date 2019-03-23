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Гандбол: заявка Мотора на матч с Виве Кельце

Гандбол: заявка Мотора на матч с Виве Кельце
14:34 Сб, 23 Март 2019 Телеграф xsport.ua Фото: ГК Мотор

Новости спорта: Запорожцы объявили заявку на матч против «Виве Кельце».

«Мотор» назвал заявку из 16 человек на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Виве Кельце». К игре с обладателем титула 2016 года запорожцы подошли в оптимальном составе.

Матч «Мотор» - «Виве Кельце» 23 марта. Начало в 18.30.

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«Мотор». Заявка на матч против «Виве Кльце»

Вратари: Геннадий Комок, Виктор Киреев.

Полевые игроки: Евгений Буйненко, Максим Бабичев, Захар Денисов, Дмитрий Дорощук, Владислав Донцов, Артем Козакевич, Айденас Малашинскас, Борис Пуховский, Матеуш Кус, Павел Пачковски, Алексей Шинкель, Жарко Пешевски, Игорь Сорока, Юрий Кубатко.

Главный тренер - Николай Степанец.

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Гандбол, ГК Мотор, Новости спорта, ГК Виве Кельце.
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