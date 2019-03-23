Гандбол: заявка Мотора на матч с Виве Кельце

«Мотор» назвал заявку из 16 человек на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Виве Кельце». К игре с обладателем титула 2016 года запорожцы подошли в оптимальном составе.
Матч «Мотор» - «Виве Кельце» 23 марта. Начало в 18.30.
«Мотор». Заявка на матч против «Виве Кльце»
Вратари: Геннадий Комок, Виктор Киреев.
Полевые игроки: Евгений Буйненко, Максим Бабичев, Захар Денисов, Дмитрий Дорощук, Владислав Донцов, Артем Козакевич, Айденас Малашинскас, Борис Пуховский, Матеуш Кус, Павел Пачковски, Алексей Шинкель, Жарко Пешевски, Игорь Сорока, Юрий Кубатко.
Главный тренер - Николай Степанец.