Нурмагомедов - о завершении карьеры Макгрегора

Российский боец ММА чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в «твиттере». Россиянин выложил собственную фотографию с чемпионским поясом. «В джунглях может быть только один король. Лишь один», — написал Нурмагомедов в «твиттере».

Напомним, что сегодня, 26 марта, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил об окончании карьеры в ММА. Ирландец в своём «твиттере» сообщил, что больше не будет драться в октагоне.

There can be only one king in the jungle.

Only pic.twitter.com/BuqVNUkoR0