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Гэтжи - Барбоза - лучший бой UFC on ESPN 2

Гэтжи - Барбоза - лучший бой UFC on ESPN 2
22:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: В ночь с 30 на 31 марта (время киевское) в Филадельфии на арене "Уэллс-Фарго Центр" состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 2.

По его итогам руководство промоушена выдало традиционные бонусы отличившимся бойцам.

Так, участники главного поединка вечера Джастин Гэтжи и Эдсон Барбоза получили по $ 50 тыс. за лучший бой турнира. Гэтжи проводил пятый бой в карьере в UFC и в пятый раз получил бонус.

Чек на такую же сумму заработал Джек Херманссон, который менее чем за минуту справился с Дэвидом Бранчем, проведя успешный удушающий приём, его победа была признана "Выступлением вечера", сообщает Sherdog.

UFC on ESPN 2: Гэтжи нокаутировал Барбозу и другие результаты

Также $ 50 тыс. за "Выступление вечера" получил Пол Крэйг, который в тяжелейшем противостоянии с Кеннеди Нзечукву сумел провести удушающий приём в третьем раунде и вырвал победу.

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