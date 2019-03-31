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Нурмагомедов ответил Макгрегору

Нурмагомедов ответил Макгрегору
23:45 Вс, 31 Март 2019 Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил экс-чемпиону организации в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

Ирландец написал провокационный пост в адрес россиянина, напомнив тому о штрафе, который Хабибу пришлось выплатить после инцидента на турнире UFC 229.

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«Конор, деньги приходят и уходят. А честь, которую ты потерял в тот вечер, уже никогда не вернуть. Живи с этим. Завершил карьеру в MMA и начал карьеру в „Твиттере“», — написал Нурмагомедов в ответ, сопроводив сообщение хештегом «воин Твиттера».

Ранее Макгрегор, объявивший на днях об уходе из смешанных единоборств, выложил в "инстаграме" фотографии с тренировок.

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MMA, UFC, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
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