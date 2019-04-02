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Макгрегор вызвал на бой голливудского актера

Макгрегор вызвал на бой голливудского актера
09:07 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Конор Макгрегор, объявивший на днях об уходе из смешанных единоборств, вызвал на бой актёра Марка Уолберга

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, объявивший на днях об уходе из смешанных единоборств, вызвал на бой актёра Марка Уолберга.

"Я решил вызвать „голливудскую актрису“ Марка Уолберга. Бой на все акции", — написал Макгрегор в своём "твиттере".

Марку Уолбергу принадлежит часть акций UFC. Он известен по съёмкам в таких фильмах, как "Отступники", "Боец" и "Трансформеры".

Уайт: Макгрегор помешан на идее получить долю акций UFC

Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову и не смог завоевать чемпионский пояс. После боя началась потасовка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы провести с Нурмагомедовым бой-реванш.

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Марк Уолберг, UFC, Конор Макгрегор, Новости UFC.
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