Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Гандбол. Женская сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2020
Гандбол. Женская сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2020
Футбол. Где и когда смотреть матчи УПЛ 6.04.2019
Футбол. Где и когда смотреть матчи УПЛ 6.04.2019
Уже 148 украинцев завоевали "путевки" на II Европейские игры-2019
Уже 148 украинцев завоевали "путевки" на II Европейские игры-2019
Нгумбу после боя с Гвоздиком лег в госпиталь
Нгумбу после боя с Гвоздиком лег в госпиталь

Малиньяджи дал пощечину Лобову (Видео)

Малиньяджи дал пощечину Лобову (Видео)
14:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: 6 апреля экс-боец UFC Артем Лобов проведёт дебютный поединок в промоушене кулачных боев Bare Knuckle FC.

Незадолго до его проведения руководство лиги организовало медиадень, посвящённый турниру.

Мероприятие посетил и другой новобранец лиги — экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи. Американец не оставил без внимания Лобова и вступил в конфликт с ирландцем российского происхождения. Словесная перепалка завершилась тем, что Малиньяджи позволил себе дать пощёчину Лобову. Свидетели происшедшего не дали конфликту перерасти в более серьёзный инцидент и разняли бойцов. Стоит отметить, что после прихода Малиньяджи и Лобова в промоушен Bare Knuckle FC появились слухи, что спортсмены скоро проведут очную дуэль.

Макгрегор намерен вернуться в октагон

Видео инцидента можно посмотреть на странице Даррена Расселла в «Твиттере».

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, MMA, Новости бокса, Поли Малиньяджи, Новости ММА, Кулачные бои, Артем Лобов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько клубы АПЛ платят агентам
02 Спарринг-партнер Усика - о переходе украинца в хэвивейт
03 Уайлдер: Наследие Кличко останется в истории мирового бокса
04 Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
05 Теофимо Лопес пообещал унизить Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь