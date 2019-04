Малиньяджи дал пощечину Лобову (Видео)

Незадолго до его проведения руководство лиги организовало медиадень, посвящённый турниру.

Мероприятие посетил и другой новобранец лиги — экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи. Американец не оставил без внимания Лобова и вступил в конфликт с ирландцем российского происхождения. Словесная перепалка завершилась тем, что Малиньяджи позволил себе дать пощёчину Лобову. Свидетели происшедшего не дали конфликту перерасти в более серьёзный инцидент и разняли бойцов. Стоит отметить, что после прихода Малиньяджи и Лобова в промоушен Bare Knuckle FC появились слухи, что спортсмены скоро проведут очную дуэль.

Paulie Malignaggi just slapped Artem Lobov at a media event for their BKB careers...

@ABboxingnews pic.twitter.com/7kD1vE6Q0D

— Darren Russell (@DarrenRussell_) 2 апреля 2019 г.