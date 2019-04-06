Стали известны все команды плей-офф НХЛ

Новости спорта: После завершения очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги стали известны все участники плей-офф.

Коламбус одержал победу над Нью-Йорк Рейнджер и дополнил список команд, которые вышли в пост-регулярный чемпионат.

В итоге на Востоке в плей-офф вышли Вашингтон, Нью-Йорк Айлендерс, Питтсбург, Тампа-Бэй, Бостон, Торонто, Каролина и Коламбус.

На Западе в плей-офф пробились Нэшвилл, Виннипег, Сент-Луис, Калгари, Сан-Хосе, Вегас, Колорадо и Даллас.

Отметим, что точно известны лишь 2 пары плей-офф 1-го раунда: Бостон - Торонто и Сан-Хосе - Вегас. Остальные же выяснятся после окончания заключительного игрового дня, 6 апреля.