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Сборная Украины по футзалу победила Хорватию во втором спарринге

Сборная Украины по футзалу победила Хорватию во втором спарринге
08:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинцы сумели забить три безответных мяча в ворота хорватов.

Мужская сборная Украины по футзалу провела второй товарищеский матч против национальной команды Хорватии, который завершился со счетом 3:0.

Украина вышла вперед на 8-й минуте матча после точного удара Петра Шотурмы. Через пять минут Артем Фаренюк удвоил преимущество хозяев площадки, сыграв на добивании. В середине второго тайма Сергей Журба заработал пенальти и сам же его реализовал.

Вчера Украина и Хорватия не сумели определить победителя, сыграв вничью 1:1.

Обзор матча:

Отметим, что спарринги против хорватов проходили в рамках подготовки Украины к матчам отборочного турнира на чемпионат мира 2020 года. Поединки этой стадии состояться 22-27 октября.

Украина — Хорватия 3:0 (2:0)

Голы: Шотурма (8), Фаренюк (13), Журба (31, с пенальти)

Украина: Иваняк — Королишин, Разуванов, Корсун, Шотурма — Радевич, Микитюк, Фаренюк, Журба, Белоцерковец, Салтанов, Д. Сорокин, Педяш

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Футзал, Новости футзала, Сборная Украины по футзалу, Сборная Хорватии по футзалу.
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