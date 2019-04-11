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Украинец Хоцяновский завоевал бронзу на чемпионате Европы по борьбе

Украинец Хоцяновский завоевал бронзу на чемпионате Европы по борьбе
12:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Наш спортсмен завоевал бронзовую награду континентального первенства.

Украинец борец Александр Хоцяновский занял третье место на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проходит в Бухаресте.

Борец вольного стиля Хоцяновский в схватке за бронзовую медаль в категории до 125 килограмм победил польского спортсмена Роберта Барана.

Украинец был близок к выходу в финал, но в полуфинальной схватке уступил грузинскому борцу Гено Петраишвили. По ходу дистанции Хоцяновский победил грека Йоанниса Кардиотакиса и немца Ника Матухина.

До этого в категории до 65 килограмм бронзу выиграл украинец Василий Шуптар.

Это вторая медаль для Хоцяновского на чемпионатах Европы. Ранее украинец также занял третье место на первенстве в 2013 году.

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Борьба, Александр Хоцяновский, Новости вольной борьбы.
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