Украинец Хоцяновский завоевал бронзу на чемпионате Европы по борьбе

Новости спорта: Наш спортсмен завоевал бронзовую награду континентального первенства.

Украинец борец Александр Хоцяновский занял третье место на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проходит в Бухаресте.

Борец вольного стиля Хоцяновский в схватке за бронзовую медаль в категории до 125 килограмм победил польского спортсмена Роберта Барана.

Украинец был близок к выходу в финал, но в полуфинальной схватке уступил грузинскому борцу Гено Петраишвили. По ходу дистанции Хоцяновский победил грека Йоанниса Кардиотакиса и немца Ника Матухина.

До этого в категории до 65 килограмм бронзу выиграл украинец Василий Шуптар.

Это вторая медаль для Хоцяновского на чемпионатах Европы. Ранее украинец также занял третье место на первенстве в 2013 году.