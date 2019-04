В Сети появилось видео, как Макгрегор выбил телефон из рук фаната в Майами

С помощью системы видеонаблюдения был зафиксирован инцидент с участием бывшего чемпиона UFC бойца ММА Конора Макгрегора и фаната из Англии Ахмеда Абдирзака. Он снимал на телефон Макгрегора, что не понравилось Конору. В итоге ирландец выбил у него из рук телефон и разбил его. Затем остатки телефона Макгрегор унёс с собой. Инцидент произошёл в марте 2019 года.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Билли Корбена.

NEW VIDEO: Conor McGregor smashes fan’s phone outside Fontainebleau Miami Beach hotel, charged with robbery by sudden snatching and criminal mischief https://t.co/aGT4ampcLj pic.twitter.com/cRjH3gLZMM

— Billy Corben (@BillyCorben) 10 апреля 2019 г.