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Пятница, 12.04.2019
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В Сети появилось видео, как Макгрегор выбил телефон из рук фаната в Майами

В Сети появилось видео, как Макгрегор выбил телефон из рук фаната в Майами
04:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: В интернете было опубликовано видео с камер охраны отеля Fonenbleau.

С помощью системы видеонаблюдения был зафиксирован инцидент с участием бывшего чемпиона UFC бойца ММА Конора Макгрегора и фаната из Англии Ахмеда Абдирзака. Он снимал на телефон Макгрегора, что не понравилось Конору. В итоге ирландец выбил у него из рук телефон и разбил его. Затем остатки телефона Макгрегор унёс с собой. Инцидент произошёл в марте 2019 года.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Билли Корбена.

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Абдирзак после произошедшего обратился в полицию. Он потребовал, чтобы ему выплатили $ 15 тыс., но затем отозвал иск. О причинах отзыва иска пока ничего не сообщается, видимо, стороны смогли урегулировать конфкликт во внесудебном порядке.

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