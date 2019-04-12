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Российский боец UFC попался на допинге

Российский боец UFC попался на допинге
09:30 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Российский боец Майрбек Тайсумов провалили допинг-тест.

Боец легкого дивизиона UFC Майрбек Тайсумов сдал положительную допинг-пробу.

В организме российского спортсмена обнаружены метаболиты анаболического стероида станозолола.

Как сообщает MMA Fighting, Тайсумов провалил тест после турнира UFC в Москве, который состоялся в сентябре 2018 года.

USADA дисквалифицировала бойца на 6 месяцев. Тайсумов получил смягченное наказание, поскольку сотрудничал со следствием. Его дисквалификация вступила в силу 8 октября, поэтому он ее уже отбыл.

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На счету Тайсумова (28-5) 8 боев в UFC, 7 из которых он выиграл.

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