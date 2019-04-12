UFC 236: результаты взвешивания (Видео)

Главным его событием станет бой за титул временного чемпиона организации в лёгком весе между чемпионом в полулёгком весе Максом Холлоуэем и Дастином Порье.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Холлоуэй немного перевесил соперника, его вес составил 70,3, кг, в то время как Порье потянул на 70,0 кг.
В соглавном событии вечера будет разыгран титул временного чемпиона в среднем весе, за который поборются Келвин Гастелум и Исраэль Адесанья. Бразилец в канун боя показал вес в 83,4 кг, вес Адесаньи составил 83,0 кг.
UFC 236. Взвешивание
Основной кард:
Макс Холлоуэй (155 фунтов) — Дастин Порье (154,5 фунта)
Келвин Гастелум (184) — Исраэль Адесанья (183)
Халил Ронтри (206) — Эрик Андерс (205)
Алан Джубан (171) — Дуайт Грант (171)
Овинс Сен-Пре (206) — Никита Крылов (205)
Предварительный кард:
Джалин Тёрнер (156) — Мэтт Фривола (156)
Уилсон Рейс (126) — Алехандро Пантойя (125,5)
Макс Гриффин (170,5) — Зелим Имадаев (171)
Бостон Сэлмон (135,5) — Халид Таха (136).