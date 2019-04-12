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UFC 236: результаты взвешивания (Видео)

UFC 236: результаты взвешивания (Видео)
17:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер ufc

Новости спорта: В ночь с 13 на 14 апреля (время киевское) в Атланте (штат Джорджия, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 236.

Главным его событием станет бой за титул временного чемпиона организации в лёгком весе между чемпионом в полулёгком весе Максом Холлоуэем и Дастином Порье.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Холлоуэй немного перевесил соперника, его вес составил 70,3, кг, в то время как Порье потянул на 70,0 кг.

В соглавном событии вечера будет разыгран титул временного чемпиона в среднем весе, за который поборются Келвин Гастелум и Исраэль Адесанья. Бразилец в канун боя показал вес в 83,4 кг, вес Адесаньи составил 83,0 кг.

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UFC 236. Взвешивание

Основной кард:

Макс Холлоуэй (155 фунтов) — Дастин Порье (154,5 фунта)

Келвин Гастелум (184) — Исраэль Адесанья (183)

Халил Ронтри (206) — Эрик Андерс (205)

Алан Джубан (171) — Дуайт Грант (171)

Овинс Сен-Пре (206) — Никита Крылов (205)

Предварительный кард:

Джалин Тёрнер (156) — Мэтт Фривола (156)

Уилсон Рейс (126) — Алехандро Пантойя (125,5)

Макс Гриффин (170,5) — Зелим Имадаев (171)

Бостон Сэлмон (135,5) — Халид Таха (136).

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, UFC 236.
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