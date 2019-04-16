Скачать
Вторник, 16.04.2019
Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг
Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам

Украинская легкоатлетка завоевала бронзу международного полумарафона

Украинская легкоатлетка завоевала бронзу международного полумарафона
11:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Дарья Михайлова стала бронзовым призером на международном полумарафоне, проходившем в Познани.

Украинская легкоатлетка Дарья Михайлова стала бронзовым призером на международном полумарафоне, проходившем в Познани (Польша).

Дарья Михайлова преодолела дистанцию с результатом 1:12.28 ч, ставшим третьим на международном полумарафоне в Познани. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Первой финишировала кенийка Лилиан Джелагат (1:11.13 ч), второй - эфиопка Аддисалем Тегегн (1:12.15 ч).

Перед этими соревнованиями Дарья Михайлова установила личный рекорд на Киевском международном полумарафоне и победила на чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций, проводившемся в его рамках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Марафон, Новости легкой атлетики, Дарья Михайлова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
02 Леганес вернет болельщикам деньги, если победит Реал
03 Олимпийский чемпион бросил вызов Ломаченко
04 Джима: Этот сезон для меня был самым ненапряжным
05 Слова Сульшера перед ответным матчем Барселона - Манчестер Юнайтед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь