Украинская легкоатлетка завоевала бронзу международного полумарафона

Новости спорта: Дарья Михайлова стала бронзовым призером на международном полумарафоне, проходившем в Познани.

Украинская легкоатлетка Дарья Михайлова стала бронзовым призером на международном полумарафоне, проходившем в Познани (Польша).

Дарья Михайлова преодолела дистанцию с результатом 1:12.28 ч, ставшим третьим на международном полумарафоне в Познани. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Первой финишировала кенийка Лилиан Джелагат (1:11.13 ч), второй - эфиопка Аддисалем Тегегн (1:12.15 ч).

Перед этими соревнованиями Дарья Михайлова установила личный рекорд на Киевском международном полумарафоне и победила на чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций, проводившемся в его рамках.