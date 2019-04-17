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Сборная Украины проиграла сборной клубов УХЛ в товарищеском матче

Сборная Украины проиграла сборной клубов УХЛ в товарищеском матче
08:45 Сегодня Телеграф УХЛ

Новости спорта: Наши хоккеисты ведут подготовку к чемпионате мира в Дивизионе IB.

В Дружковке состоялся знаковый хоккейный матч – впервые в истории города и арены "Альтаир" сюда приехала национальная сборная Украины. В соперниках у подопечных Андрея Срюбко была команда, собранная из хоккеистов клубов УХЛ.

"Сине-желтые" неудачно начали матч, пропустив трижды в первом периоде. Как оказалось, команда играет под физическими нагрузками.

Лишь со второй 20-минутки сборная Украины начала отыгрывать преимущество соперника, но до финальной сирены не смогла отыграть одну шайбу.

Приятно отметить, что после чемпионского сезона хоккеисты и тренеры "Донбасса" смогли порадовать домашнюю публику ярким и результативным хоккеем. Так, за команду Сергея Витера голами отличились Юрий Сильницкий и Александр Костиков, которому отдал пас Владислав Луговой, Артем Пуголовкин оформил ассистентский дубль, а Вадим Мазур набрал балл за результативный пас в составе сборной Украины.

Итоговое поражение – 3:4 дало много информации тренерскому штабу сборной, которая 20-21 апреля сыграет два товарищеских матча в Беларуси против "Юности", а после отправится на чемпионат мира в Дивизионе IB.

Обзор матча:

Украина – УХЛ – 3:4 (0:3, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – Сильницкий (Дунаев – бол. 5 на 3) – 9:06, 2:0 – Ворона (Пуголовкин, Таран – бол.) – 9:41, 3:0 – Костиков (Луговой) – 10:21, 3:1 – Бабинец (Гаврик, Толстушко – бол.) – 39:08, 4:1 – Ромащенко (Пуголовкин, Ворона – бол.) – 52:30, 4:2 – Буценко (Бабинец) – 53:33, 4:3 – Чердак (Мазур) – 56:07.

Украина: Кучер (Дьяченко); Ордынский – Толстушко, Скрипец – Боевых, Мережко – Романенко, Игнатенко; Нименко – Гриценко – Задоенко, Буценко – Бабинец, Гаврик – Мазур – Пересунько, Даниленко – Коваленко, Куцевич – Чердак – Олейник.

Сборная УХЛ: Костенко (Дуве); Сильницкий – Григорьев, Александров – Фроленко, Матвиенко – Воронин, Таран – Ядловский; Бондаренко – Дунаев – Коренчук, Пуголовкин – Разумов – Костиков, Савченко – Ромащенко – Ворона, Луговой – Качан – Мостовой, Денискин.

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Хоккей, Сборная Украины по хоккею, Новости хоккея, УХЛ.
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