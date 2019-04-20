Новости спорта: Среди гостей и спикеров мероприятия - Владимир Кличко, Андрей Шевченко, Элина Свитолина.

26-27 апреля в Украине впервые состоится Международная конференция по спортивному маркетингу. Мероприятие будет проводиться в новом современном конгресс-центре Chalet Equides (пригород Киева - Лесники).

Международная конференция по спортивному маркетингу, которая соберет звезд мирового спорта, спортивных менеджеров, топ-менеджеров глобальных компаний и национальных брендов, проанализирует опыт использования спорта, как эффективной коммуникационной платформы и предложит, как внедрить лучшие практики в Украине.

Спортивный маркетинг впервые будет обсуждаться в нашей стране в столь «звездном» составе. Владимир Кличко, Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Анна Ризатдинова - послы конференции, которые присоединятся к диалогу.

«Ключевые задачи конференции - показать главные инновации в спортивном бизнесе, проанализировать лучшие практики на рынке спорта и еще раз напомнить о необходимости поддержки спорта меценатами, благотворительными организациями и государством. Подчеркиваю, Украина впервые будет принимать такой представительный форум, на который приедут более 30 топовых мировых спикеров по спортивному маркетингу», - рассказал Укринформа исполнительный директор конференции Олег Стрельников.

Одна из ключевых тем конференции - спонсорские программы и инвестиции в спорт. Участники мероприятия узнают о подходах к работе со спонсорами, действенные инструменты ускорения возврата инвестиций, а также будут иметь возможность напрямую пообщаться с потенциальными инвесторами.

На конференции выступят ведущие эксперты в области спортивного маркетинга, опытные спортсмены и топ-менеджеры ведущих организаций и брендов из разных стран. В частности, к диалогу присоединятся руководители глобальных компаний: CEO компании Top Five Management Стефан Гуров, председатель отдела коммуникаций Global Sports Innovation Center powered by Microsoft София Гончарова, СЕО компании RESULT Sports Марио Лео, руководитель Digital / CRM проектов футбольного клуба «Бавария» Бенджамин Стин.

Кроме того, развитие благотворительных проектов является традиционным вопросом для крупных компаний, в частности тех, которые посетят конференцию. Именно поэтому дело меценатства в спорте станет частью программы, а модератором этой панели станет Фонд Кличко.

О поддержке спорта в Украине расскажут: представитель ТМ Parimatch Вадим Мисюра, владелец компании Klitschko Ventures Владимир Кличко, представитель клуба ФК «Шахтер» Андрей Бурлаков, руководитель отдела продаж Delta Sport в странах СНГ Арман Татарян, CEO компании Intertop Ukraine Сергей Бадритдинов и CMO Intertop Ukraine Валерия Толочина и другие.

Формат работы конференции максимально ориентирован на нетворкинг, развитие эффективной коммуникации между профессиональным спортивным сообществом и бизнесом. Так, помимо основной программы мероприятия в течение первого дня конференции будет работать секция Business Speed Dating, где молодые спортсмены, клубы, а также стартапы смогут презентовать свои возможности потенциальным инвесторам, спонсорам и агентам. А второй день пройдет в формате неформального общения. Все присутствующие смогут принять участие в дружеских турнирах по гольфу, спортивной стрельбе и покера.