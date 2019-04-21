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Украинские гимнастки выиграли полный комплект наград на этапе Кубка мира в Ташкенте

Украинские гимнастки выиграли полный комплект наград на этапе Кубка мира в Ташкенте
20:08 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

Новости спорта: Украинки стали лучшими в упражнениях с мячами.

Украинские гимнастки трижды отметились на подиуме этапа Кубка мира в Ташкенте в групповой программе и дважды на подиуме появлялась наша Влада Никольченко, сообщает НОК Украины.

Наша сборная в составе Анастасии Возняк, Валерии Юзьвяк, Дианы Мижерицкой, Алины Быхно, Татьяны Довженко и Мариы Высочанской показала лучший результат в упражнениях с 5 мячами, выиграли серебро с 3 обручами/2 парами булав и бронзу в многоборье.

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Кроме того, Влада Никольченко дважды завоевала бронзу в упражнениях с обручем и булавой.

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Художественная гимнастика, НОК Украины.
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