Украинские гимнастки выиграли полный комплект наград на этапе Кубка мира в Ташкенте

Новости спорта: Украинки стали лучшими в упражнениях с мячами.

Украинские гимнастки трижды отметились на подиуме этапа Кубка мира в Ташкенте в групповой программе и дважды на подиуме появлялась наша Влада Никольченко, сообщает НОК Украины.

Наша сборная в составе Анастасии Возняк, Валерии Юзьвяк, Дианы Мижерицкой, Алины Быхно, Татьяны Довженко и Мариы Высочанской показала лучший результат в упражнениях с 5 мячами, выиграли серебро с 3 обручами/2 парами булав и бронзу в многоборье.

Кроме того, Влада Никольченко дважды завоевала бронзу в упражнениях с обручем и булавой.