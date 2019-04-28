Украинка Никольченко - бронзовый призер этапа Кубка мира в Баку

Украинская гимнастка Влада Никольченко выиграла бронзу этапа Кубка мира в Баку, Азербайджан.
В упражнениях с булавами Никольченко набрала 21,400 балла, уступив лишь двум россиянкам – Арине Авериной (22,300) и Дине Авериной (22,500).
По итогам соревнований в Баку Никольченко стала обладательницей Кубка мира в упражнениях с булавами, повторив успех прошлого года.
Напомним, что на аналогичном турнире в Ташкенте Влада добыла две награды.
Напомним, украинец Романчук выступит в Лиге чемпионов по плаванию.