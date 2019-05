Школьник из Техаса пробежал 100 метров за 9,98 секунды (Видео)

Это время могло бы стать рекордным для спортсменов до 20 лет. Однако студент из Хьюстона установил достижение, когда получил гандикап от попутного ветра. По данным метеоцентра, скорость воздушных потоков составляла 4,2 мили/час.

Видео доступно в «твиттере» Texas Sports Life.

BREAKING:

TX High School athlete Matthew Boling (Strake Jesuit) records the fastest 100m time in the HISTORY of HS track! pic.twitter.com/zEQnEaMC9X

— Texas Sports Life (@TXSportsLife) 30 апреля 2019 г.