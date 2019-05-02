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Школьник из Техаса пробежал 100 метров за 9,98 секунды (Видео)

Школьник из Техаса пробежал 100 метров за 9,98 секунды (Видео)
20:20 Чт, 2 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Восходящая звезда в беге, 18-летний старшеклассник из Техаса Мэтью Болинг в ходе местных соревнований пробежал дистанцию 100 метров за 9,98 секунды.

Это время могло бы стать рекордным для спортсменов до 20 лет. Однако студент из Хьюстона установил достижение, когда получил гандикап от попутного ветра. По данным метеоцентра, скорость воздушных потоков составляла 4,2 мили/час.

Видео доступно в «твиттере» Texas Sports Life.

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Бег на 100 метров — дисциплина лёгкой атлетики, включённая в олимпийскую программу с момента проведения первых Игр.

Действующим обладателем мирового рекорда в этой дисциплине является представитель Ямайки Усэйн Болт, на 100-метровке он показал время 9,58 секунды. Этот результат он установил 16 августа 2009 года на чемпионате мира в Берлине. Тогда Ямаец на 11 сотых улучшил своё прежнее достижение.

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Легкая атлетика, Бег, Видео, Бег на 100 метров, Мэтью Болинг.
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