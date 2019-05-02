Биатлонистка Пидгрушная продолжит спортивную карьеру

Новости спорта: Биатлонистка сборной Украины Елена Пидгрушная сможет продолжить спортивную карьеру.

Как утверждает сама спортсменка, после прохождения повторного обследования сердечной мышцы выяснилось, что она сможет тренироваться без ограничений, сообщает biathlon.com.ua.

Напомним, что капитан женской национальной команды вынуждена была досрочно завершить выступления в сезоне 2018/19, так как у нее обнаружили острую стадию микардита.

К следующему сезона Пидгрушная будет готовиться в рамках общей группы с Юлией Журавок, Надеждой Белкиной, Яной Бондарь, Дарьей Блашко, Ольгой Абрамовой и Анной Кривонос.

Их тренировочным процессом займется Валерий Лесников (функциональная готовность), Владимир Махлаев и Александр Беланенко (стрельба).