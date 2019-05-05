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Серроне вызвал на бой Макгрегора

Серроне вызвал на бой Макгрегора
08:40 Вс, 5 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Боец UFC Дональд Серроне после победы над Элом Яквинтой вызвал на поединок экс-чемпиона UFC в лёгком и полулёгком дивизионах Конора Макгрегора.

«Не так плохо для старого парня, верно? Я выиграл три боя подряд, и мне нужна новая миссия – титульный бой. Я хочу драться за титул, если только раньше со мной не подерётся Конор Макгрегор. Конор, если ты готов выйти в июле, давай сделаем это?» — приводит слова Серроне MMA Fighting.

UFC Fight Night 151. Результаты боев

Бой Серроне — Яквинта возглавил турнир UFC Fight Night 151, который прошел в ночь с 4 на 5 мая (время киевское) в Оттаве (Канада). По итогам пяти раундов победу одержал Серроне — 49-45, 49-45, 49-46.

В последних восьми поединках Серроне проиграл четыре раза. Макгрегор имеет серию из двух поражений: ирландец уступил Флойду Мейвезеру по правилам бокса, а также Хабибу Нурмагомедову в рамках UFC.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Конор Макгрегор, Дональд Серроне.
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