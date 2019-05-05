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Сборная Украины по хоккею проиграла Эстонии на ЧМ-2019

Сборная Украины по хоккею проиграла Эстонии на ЧМ-2019
10:38 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: ФХУ

Новости спорта: Национальная сборная Украины по хоккею уступила в субботу в овертайме хозяевам льда эстонцам (3:4) в заключительном матче чемпионата мира в Дивизионе 1В и завершила турнир на пятом месте.

Шайбы на арене "Тондираба" в Таллинне в нашей команде забросили: Игорь Мережко (2-я минута), Виталий Лялька (2), Сергей Бабинец (15); у соперников - Александр Петров (4), Марк Виртанен (40), Роман Андреев (41) и Роберт Рооба (62).

Другие матчи заключительного, 5-го тура завершились так; Румыния - Нидерланды - 3:1, Польша - Япония - 7:4.

Итоговая турнирная таблица первенства Румыния - 13 очков, Польша - 13, Япония - 6, Эстония - 6, Украина - 4, Нидерланды - 3.

Хоккей: сборная Украины останется в Дивизионе 1B

Таким образом, выиграли чемпионат румыны, которые в следующем сезоне будут выступать в более престижном Дивизионе 1А. Голландцы опустились в Дивизион 2A.

Напомним, в предыдущих матчах ЧМ-2019 украинцы, которые и в следующем году будут играть в Дивизионе 1В, победили голландцев (8:1) и проиграли японцам (2:3), полякам (3:7) и румынам (1:5).

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Хоккей, Сборная Украины по хоккею, Новости хоккея.
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