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Официально: Кормье и Миочич проведут бой

Официально: Кормье и Миочич проведут бой
13:49 Вс, 5 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Впервые бойцы провели очный поединок в июле 2018 года, тогда Даниэль Кормье отобрал у Стипе Миочича титул.

1 мая в СМИ прошла информация о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье и бывший чемпион организации Стипе Миочич проведут повторный поединок 17 августа на турнире в Анахайме (штат Калифорния, США). Теперь же о бое объявлено официально, сообщает MMA Fighting. Встреча Кормье — Миочич возглавит турнир UFC 241.

Напомним, впервые бойцы провели очную дуэль в июле 2018 года, тогда Даниэль отобрал у Миочича титул. После этого Кормье провёл защиту пояса, победив Деррика Льюиса. Что касается американца хорватского происхождения, то он после осечки в противостоянии с Кормье в клетку не выходил.

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На данный момент Миочич занимает первое место в рейтинге организации в тяжёлом месте и 11-е — в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Кормье же является лидером pound-for-pound.

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MMA, UFC, Новости ММА, Даниэль Кормье, Стипе Миочич, UFC 241, Даниэль Кормье - Стипе Миочич.
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