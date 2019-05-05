Официально: Кормье и Миочич проведут бой

Новости спорта: Впервые бойцы провели очный поединок в июле 2018 года, тогда Даниэль Кормье отобрал у Стипе Миочича титул.

1 мая в СМИ прошла информация о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье и бывший чемпион организации Стипе Миочич проведут повторный поединок 17 августа на турнире в Анахайме (штат Калифорния, США). Теперь же о бое объявлено официально, сообщает MMA Fighting. Встреча Кормье — Миочич возглавит турнир UFC 241.

Напомним, впервые бойцы провели очную дуэль в июле 2018 года, тогда Даниэль отобрал у Миочича титул. После этого Кормье провёл защиту пояса, победив Деррика Льюиса. Что касается американца хорватского происхождения, то он после осечки в противостоянии с Кормье в клетку не выходил.

На данный момент Миочич занимает первое место в рейтинге организации в тяжёлом месте и 11-е — в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Кормье же является лидером pound-for-pound.