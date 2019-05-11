ЧМ-2019 по хоккею: сборная Чехии разгромила Швецию

Новости спорта: Завершился очередной матч ЧМ-2019 по хоккею.

Чехия в своем первом матче с=чемпионата мира по хоккею 2019 разгромила действующих чемпионов - Швецию (5:2).

В составе номинальных хозяев забивали: Варна (дубль), Кубалик, Фролик, Коварж. За швецию два гола забили Хернквист и Линдблом.

Чехия - Швеция 5:2

Чехия: Грубец, Уилл, Заморски, Полашек, Кундратек, Штенцел, Доудера, Крейчик, Мусил, Грбас, Секач, Коварж, Гулаш, Квапил, Филиппи, Затевич, Г. Зогорна, Т. Зогорна, Л. Зогорна, Здрагал, Голик, Ленц, Роусек

Швеция: Хелльберг, Рейдеборн, Хольм, Лев, Дальбек, Перссон, Энгсунд, Юсе, Лилья, Расмуссен, Бемстрем, Линдквист, Келльман, Боквист, Нюгорд, Юханссон, Давидссон, Ларссон, Хендемарк, Сюльвегорд