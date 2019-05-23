Президент ПСЖ обвиняется в коррупции по делу о ЧМ по легкой атлетике

Новости спорта: Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи столкнулся с проблемами с законом во Франции.

Французский суд обвинил главу парижского клуба в коррупции при выборе места проведения чемпионата мира по лёгкой атлетике в 2019 году, сообщает BBC со ссылкой на AFP. По версии следствия, в 2011 году фирма Oryx Qatar Sports Investment, которой владеют Аль-Хелаифи и его брат Халид, перевела $ 3,5 млн на счёт компании сына бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Катар претендовал на проведение чемпионата мира по лёгкой атлетике в 2017 и 2019 годах и сумел заполучить право на второй турнир. Соревнования двухлетней давности прошли в Лондоне.

Ранее сообщалось, что катарские владельцы "ПСЖ" могут покинуть клуб из-за его неудач в еврокубках и отношения со стороны французских футбольных властей.