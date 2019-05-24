Завершился первый тур женской волейбольной Лиги Наций

Стопроцентный результат по итогам этого тура показали волейболистки Турции и США, которые уверенно обыграли всех своих соперниц. Также три победы в активе сборной Италии, но эта команда набрала на одно очко меньше.
А вот в числе аутсайдеров три сборные, проигравшие по три матча (Болгария, Германия и Южная Корея). Правда, у первых из этой троицы, есть одно набранное очко за поражение со счетом 2:3.
Результаты всех матчей первого тура смотрите здесь.
Турнирное положение команд перед вторым туром в общей таблице выглядит так:
1. Турция 3 матча, 3 победы, 0 поражений, 9 очков, соотношение партий 9 - 1
2. США 3, 3, 0, 9, 9 - 1
3. Италия 3, 3, 0, 8, 9 - 2
4. Польша 3, 2, 1, 7, 8 - 4
5. Бразилия 3, 2, 1, 6, 7 - 4
6. Сербия 3, 2, 1, 6, 6 - 4
7. Доминиканская Республика 3, 2, 1, 6, 7 - 5
8. Бельгия 3, 2, 1, 5, 6 - 6
9. Япония 3, 1, 2, 3, 5 - 7
10. Нидерланды 3, 1, 2, 3, 4 - 6
11. Китай 3, 1, 2, 3, 4 - 7
12. Россия 3, 1, 2, 3, 4 - 7
13. Таиланд 3, 1, 2, 3, 3 - 6
14. Болгария 3, 0, 3, 1, 3 - 9
15. Германия 3, 0, 3, 0, 1 - 9
16. Южная Корея 3, 0, 3, 0, 1 - 9
Второй тур женской Лиги Наций пройдет с 28 по 30 мая в четырех группах:
Группа 5 (Конельяно, Италия)
Италия, США, Доминиканская Республика, Сербия
Группа 6 (Анкара, Турция)
Турция, Германия, Россия, Япония
Группа 7 (Макао, админ.район Китая)
Китай, Бельгия, Таиланд, Южная Корея
Группа 8 (Апелдорн, Нидерланды)
Нидерланды, Бразилия, Польша, Болгария
В финальный этап Лиги Наций выйдут 5 лучших сборных по итогам пяти туров, плюс хозяева финального турнира волейболистки Китая.