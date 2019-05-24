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Завершился первый тур женской волейбольной Лиги Наций

Завершился первый тур женской волейбольной Лиги Наций
21:55 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: В четырех группах (Польше, Болгарии, Бразилии и Сербии) завершились матчи первого тура Лиги Наций по волейболу среди женщин 2019 года.

Стопроцентный результат по итогам этого тура показали волейболистки Турции и США, которые уверенно обыграли всех своих соперниц. Также три победы в активе сборной Италии, но эта команда набрала на одно очко меньше.

А вот в числе аутсайдеров три сборные, проигравшие по три матча (Болгария, Германия и Южная Корея). Правда, у первых из этой троицы, есть одно набранное очко за поражение со счетом 2:3.

Результаты всех матчей первого тура смотрите здесь.

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Турнирное положение команд перед вторым туром в общей таблице выглядит так:

1. Турция 3 матча, 3 победы, 0 поражений, 9 очков, соотношение партий 9 - 1

2. США 3, 3, 0, 9, 9 - 1

3. Италия 3, 3, 0, 8, 9 - 2

4. Польша 3, 2, 1, 7, 8 - 4

5. Бразилия 3, 2, 1, 6, 7 - 4

6. Сербия 3, 2, 1, 6, 6 - 4

7. Доминиканская Республика 3, 2, 1, 6, 7 - 5

8. Бельгия 3, 2, 1, 5, 6 - 6

9. Япония 3, 1, 2, 3, 5 - 7

10. Нидерланды 3, 1, 2, 3, 4 - 6

11. Китай 3, 1, 2, 3, 4 - 7

12. Россия 3, 1, 2, 3, 4 - 7

13. Таиланд 3, 1, 2, 3, 3 - 6

14. Болгария 3, 0, 3, 1, 3 - 9

15. Германия 3, 0, 3, 0, 1 - 9

16. Южная Корея 3, 0, 3, 0, 1 - 9

Второй тур женской Лиги Наций пройдет с 28 по 30 мая в четырех группах:

Группа 5 (Конельяно, Италия)

Италия, США, Доминиканская Республика, Сербия

Группа 6 (Анкара, Турция)

Турция, Германия, Россия, Япония

Группа 7 (Макао, админ.район Китая)

Китай, Бельгия, Таиланд, Южная Корея

Группа 8 (Апелдорн, Нидерланды)

Нидерланды, Бразилия, Польша, Болгария

В финальный этап Лиги Наций выйдут 5 лучших сборных по итогам пяти туров, плюс хозяева финального турнира волейболистки Китая.

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Волейбол, Новости волейбола, Женская волейбольная Лига Наций.
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