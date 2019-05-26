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Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду

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Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
23:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сборная Финляндии обыграла Канаду и завоевала золотые медали ЧМ-2019.

Сборная Канады встречалась с Финляндией в финале чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 3:1 в пользу финнов.

Счёт в середине первого игрового отрезка открыл защитник канадской сборной Ши Теодор. Финская сборная отыгралась в начале второго периода благодаря точному броску капитана Марко Анттилы. На первых минутах третьего игрового отрезка Анттила оформил дубль и вывел финнов вперёд. В концовке встречи Харри Песонен отправил третью шайбу в ворота канадцев.

Сборная Финляндии завоевала золотые медали чемпионата мира в третий раз в истории.

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Яркие эмоции чемпионов мира

Чемпионат мира по хоккею, проходивший в Братиславе и Кошице, завершился 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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Хоккей, Сборная Канады, Сборная Финляндии, ЧМ-2019, Альманах-2019.
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