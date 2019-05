Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду

Сборная Канады встречалась с Финляндией в финале чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 3:1 в пользу финнов.

Счёт в середине первого игрового отрезка открыл защитник канадской сборной Ши Теодор. Финская сборная отыгралась в начале второго периода благодаря точному броску капитана Марко Анттилы. На первых минутах третьего игрового отрезка Анттила оформил дубль и вывел финнов вперёд. В концовке встречи Харри Песонен отправил третью шайбу в ворота канадцев.

Сборная Финляндии завоевала золотые медали чемпионата мира в третий раз в истории.

Яркие эмоции чемпионов мира

