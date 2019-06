UFC Fight Night 153: результаты боев

Главным событием вечера стала встреча экс-претендентов на титул в полутяжёлом весе Александера Густафссона и Энтони Смита.

Смит активно начал поединок и в течение первых двух раундов владел заметным преимуществом. С третьей пятиминутки швед включился в работу и выравнял ход боя. В четвёртом раунде Густафссон попытался пойти вперёд, но Смит перехватил атаку соперника, перевёл бой на пол и провёл удушающий приём. В результате Густафссон вынужден был сдаться.

MASSIVE body shot into a takedown!@AlexTheMauler looks to take control as we head to the fourth. #UFCStockholm pic.twitter.com/kWD4aywuYW

— UFC (@ufc) 1 июня 2019 г.