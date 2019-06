Макгрегор возвращается в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор (21-4) в своем Twitter анонсировал возвращение в октагон:

«У меня было 11 боев в UFC до этого дня. Дальше – 12-й».

Ранее сообщалось, президент UFC Дэйна Уайт не исключил, что в будущем состоится реванш Конора Макгрегора (21-4) против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (27-0).

Wow! I’ve had 11 UFC bouts to this date...

Next up is the 12th.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 6 июня 2019 г.