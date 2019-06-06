Скачать
Четверг, 06.06.2019
Александр Хацкевич подписал новый контракт с Динамо
Александр Хацкевич подписал новый контракт с Динамо
Нидерланды 0:0 Англия: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций (1-й тайм)
Нидерланды 0:0 Англия: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций (1-й тайм)
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Украинка Космач выиграла конкурс мастерства на ЧМ U-18 по баскетболу 3х3
Украинка Космач выиграла конкурс мастерства на ЧМ U-18 по баскетболу 3х3

Макгрегор возвращается в UFC

Макгрегор возвращается в UFC
21:15 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Экс-чемпион UFC заявил о готовности провести 12-й бой, чем подтвердил слухи о своем возвращении.

Бывший чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор (21-4) в своем Twitter анонсировал возвращение в октагон:

«У меня было 11 боев в UFC до этого дня. Дальше – 12-й».

Ранее сообщалось, президент UFC Дэйна Уайт не исключил, что в будущем состоится реванш Конора Макгрегора (21-4) против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (27-0).

Макгрегор травмировал руку

Также бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал сенсационное поражение Энтони Джошуа от Энди Руиса, поздравив последнего с впечатляющей победой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

UFC, Конор Макгрегор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайлдер: В раздевалке у Джошуа случился нервный срыв
02 Полуфинал Лиги Наций. Португалия - Швейцария: события матча (Видео)
03 Арум прокомментировал поражение Джошуа
04 Сын Ломаченко дебютировал в боксе (Видео)
05 Португалия - Швейцария: обзор матча Лиги наций (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь