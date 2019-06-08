Скачать
Суббота, 08.06.2019
Фонсека договорился с Ромой
Фонсека договорился с Ромой
Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
Хэмилтон попал в аварию во время второй практики Гран-при Канады (Видео)
Хэмилтон попал в аварию во время второй практики Гран-при Канады (Видео)
Головкин - Роллс: результаты взвешивания (Видео)
Головкин - Роллс: результаты взвешивания (Видео)

UFC 238: результаты взвешивания (Видео)

UFC 238: результаты взвешивания (Видео)
13:11 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Накануне турнира UFC 238 состоялась официальная процедура взвешивания бойцов в Чикаго.

Главный событием вечера будет поединок за титул чемпиона в легчайшем дивизионе между Генри Сехудо и Марлоном Мораесом, они показали одинаковый вес.

Помимо этого, в основном карде сразятся Тони Фергюсон и Дональд Серроне. "Ковбой" перевесил американского бойца на 200 грамм.

Результаты взвешивания основного карда:

Макгрегор возвращается в UFC

Легчайший вес, до 62 кг. Валентина Шевченко (56,2 кг) – Джессика Ай (56,7 кг);

Генри Сехудо (60,8 кг.) – Марлон Мораес (60,8 кг.);

Джимми Ривера (61,7 кг.) – Петр Ян (61,7 кг.);

Полусредний вес, до 66 кг. Тони Фергюсон (70,3 кг.) – Дональд Серроне (70,5 кг.)

Тяжелый вес, до 120 кг. Тай Туйвас (117,5 кг.) – Благой Иванов (113,8 кг.)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, MMA, UFC, Новости ММА, UFC 238.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
02 Украина - Сербия: слова Крстаича после матча
03 Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
04 Боксер Стивенсон дал первое интервью после выхода из комы
05 Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора на Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь