UFC 238: результаты взвешивания (Видео)

Новости спорта: Накануне турнира UFC 238 состоялась официальная процедура взвешивания бойцов в Чикаго.

Главный событием вечера будет поединок за титул чемпиона в легчайшем дивизионе между Генри Сехудо и Марлоном Мораесом, они показали одинаковый вес.

Помимо этого, в основном карде сразятся Тони Фергюсон и Дональд Серроне. "Ковбой" перевесил американского бойца на 200 грамм.

Результаты взвешивания основного карда:

Легчайший вес, до 62 кг. Валентина Шевченко (56,2 кг) – Джессика Ай (56,7 кг);

Генри Сехудо (60,8 кг.) – Марлон Мораес (60,8 кг.);

Джимми Ривера (61,7 кг.) – Петр Ян (61,7 кг.);

Полусредний вес, до 66 кг. Тони Фергюсон (70,3 кг.) – Дональд Серроне (70,5 кг.)

Тяжелый вес, до 120 кг. Тай Туйвас (117,5 кг.) – Благой Иванов (113,8 кг.)