Заявки на участие в новом сезоне УХЛ подали всего 5 клубов

Новости спорта: Украинская хоккейная лига продолжает набор участников на сезон 2019-2020.

Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага на своей странице в Facebook сообщил, что в настоящее время лига получила только 5 заявок на участие в следующем сезоне.

В сезоне 2019-2020 планируют выступить действующий чемпион страны Донбасс, финалист УХЛ Днепр, а также Кременчуг, Белый Барс и потенциальный дебютант элитного дивизиона Мариуполь

"Ждем заявки из Харькова и Киева, возможно, Днепра, Кривого Рога и Новояворовска. Прием заявок продлится до 31 июля", - отметил Брага.

Среди участников прошлого сезона заявку в УХЛ на сезон 2019-2020 не подали только харьковское Динамо и Ледяные Волки.