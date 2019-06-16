Гандбол. Украина уступила Черногории, но вышла на Евро-2020

Новости спорта: Украинцы сыграют на континентальном первенстве.

Сборная Украины по гандболу уступила в шестом туре отборочного турнира к Евро-2020 команде Черногории — 21:27. Перед встречей украинцы опережали соперника на одно очко.

Черногория еще в первом тайме ушла в отрыв, и на перерыв команды уходили при перевесе хозяев площадки в 8 мячей. Во второй половине встречи украинцам не удалось сравнять счет.

Во втором матче группы Дания уверенно победила сборную Фарерских островов — 31:24.

Таким образом, Украина завершила групповой этап на третьем месте, уступив Черногории 1 очко. Тем не менее, украинцы пробились на чемпионат Европы, как одна из лучших команд, занявших третьи места в группе.

Гандбол. Квалификация чемпионата Европы. 6-й тур

Черногория — Украина 27:21 (15:7, 12:14)

Дания — Фарерские острова 31:24 (17:13, 14:11)