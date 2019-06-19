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Водное поло: анонс Финала четырех Кубка Украины-2019

Водное поло: анонс Финала четырех Кубка Украины-2019
12:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: dynamolviv.com

Новости спорта: Во Львове состоится финал Кубка Украины по водному поло.

21 июня в 13.30 красавцы-ватерполисты соберутся возле Ратуши во Львове в своей привычной спортивной форме - плавках. А затем 10 львовских «ихтиандров» прокатятся в трамвае, где будут раздавать билеты на матчи.

Спорт - это не только азартное, но и яркое зрелище. Где теннисистки - кричат, хоккеисты - дерутся, а ватерполисты - не стесняются демонстрировать идеальное тело. И во многих болельщиков и спортсменов любовь к водному поло началась с первого взгляда на его игроков.

Еще 21-го июня в 15.00 - вместе зафиксируем рекорд: на площади перед памятником Шевченко появится уникальный спортивный арт-объект - крупнейший ватерпольный мяч в мире! Его диаметр - 3,5 метра. Все, чтобы перенести атмосферу яркой и захватывающей игры на воде - к центру города.

А уже 22-го (18.30 - 21.30) и 23-го июня (12.00 -16.00) - соревнования в бассейне СКА. Там состоятся полуфиналы, матч за третье место и финал Кубка Украины по водному поло.

Команды-участницы: КЗ ЛОР «ЛУФК» (Львов), сборная Харьковской обл. (Харьков), ВК «Мариуполь» (Мариуполь), ВК «Динамо» Львов».

После финальных соревнований, в 17.30 - торжества 70-е летие ВК «Динамо» в спортивном комплексе «Евроспорт».

Интересно, что «Динамо» - мужской ватерпольный клуб из Львова, основанный в 1949-ом году. Пятикратный чемпион, многократный серебряный и бронзовый призер чемпионата Украины. Семикратный обладатель Кубка Украины.

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Львов, Кубок Украины, Ватерполо, ВК Динамо, Водное поле.
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