Трое украинских легкоатлетов выступят на ЧЕ-2019 по горному бегу

Новости спорта: Исполнительный комитет ФЛАУ утвердил состав сборной Украины, которая примет участие в чемпионате Европы по горному бегу.

Чемпионат Европы по горному бегу состоится 7 июля в городе Церматт (Швейцария). Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

В составе сборной Украины в Швейцарию отправятся легкоатлеты:

женщины - Елена Китица;

мужчины - Александр Ченикало (Львовская обл.), Богдан Добранский (Львовская обл.).

В соответствии с критериями и условиями отбора в состав сборной Украины, ФЛАУ оплачивает участие в данных соревнованиях победителей чемпионата Украины по горному бегу (9 июня, Мукачево) Елены Китицы и Александра Ченикало.