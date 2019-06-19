Трое украинских легкоатлетов выступят на ЧЕ-2019 по горному бегу

Чемпионат Европы по горному бегу состоится 7 июля в городе Церматт (Швейцария). Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.
В составе сборной Украины в Швейцарию отправятся легкоатлеты:
женщины - Елена Китица;
мужчины - Александр Ченикало (Львовская обл.), Богдан Добранский (Львовская обл.).
В соответствии с критериями и условиями отбора в состав сборной Украины, ФЛАУ оплачивает участие в данных соревнованиях победителей чемпионата Украины по горному бегу (9 июня, Мукачево) Елены Китицы и Александра Ченикало.