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Трое украинских легкоатлетов выступят на ЧЕ-2019 по горному бегу

Трое украинских легкоатлетов выступят на ЧЕ-2019 по горному бегу
21:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФЛАУ

Новости спорта: Исполнительный комитет ФЛАУ утвердил состав сборной Украины, которая примет участие в чемпионате Европы по горному бегу.

Чемпионат Европы по горному бегу состоится 7 июля в городе Церматт (Швейцария). Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

В составе сборной Украины в Швейцарию отправятся легкоатлеты:

женщины - Елена Китица;

мужчины - Александр Ченикало (Львовская обл.), Богдан Добранский (Львовская обл.).

Состав биатлонной сборной Украины на ЮОИ-2020

В соответствии с критериями и условиями отбора в состав сборной Украины, ФЛАУ оплачивает участие в данных соревнованиях победителей чемпионата Украины по горному бегу (9 июня, Мукачево) Елены Китицы и Александра Ченикало.

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Все по теме:

Горный бег, ЧЕ-2019 по горному бегу, Александр Ченикало, Богдан Добранский, Елена Китица.
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