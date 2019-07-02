Макгрегор бросил вызов Мейвезеру

Новости спорта: Спортсмены участвуют в челлендже, где открывают бутылку ударом с разворота.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не остался в стороне и принял участие в новом вирусном челлендже в соцсетях - Bottle Cap Challenge.

Главной задачей этого нового тренда является сбить ударом ноги с разворота крышку с бутылки так, чтобы сама бутылка осталасьстоять. Это и сделал ирландский шоумен, доказав, что его еще рано списывать со счетов.

"Отличная работа, Джейсон Стетхэм. Открываю эту бутылку для тебя. Передаю эстафету Флойду Мейвезеру", - написал Макгрегор под эпичным видео.

Напомним, ранее Дана Уайт заявил, что второго Конора Макгрегора в мире ММА больше не будет.