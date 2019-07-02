Макгрегор бросил вызов Мейвезеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не остался в стороне и принял участие в новом вирусном челлендже в соцсетях - Bottle Cap Challenge.
Главной задачей этого нового тренда является сбить ударом ноги с разворота крышку с бутылки так, чтобы сама бутылка осталасьстоять. Это и сделал ирландский шоумен, доказав, что его еще рано списывать со счетов.
"Отличная работа, Джейсон Стетхэм. Открываю эту бутылку для тебя. Передаю эстафету Флойду Мейвезеру", - написал Макгрегор под эпичным видео.
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Excellent job @jasonstatham, I tip my cap to you. I’ll take it from here. I nominate Floyd Mayweather. @properwhiskey
Напомним, ранее Дана Уайт заявил, что второго Конора Макгрегора в мире ММА больше не будет.