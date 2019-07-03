Сегодня начинается летняя Универсиада-2019

В среду, 3 июля, в итальянском Неаполе стартуют Всемирные летние студенческие спортивные соревнования – XXX летняя Универсиада-2019.
Программа форума открылась еще 2 июля, когда состоялись первые соревнования по водному поло, футболу и прыжкам в воду. 3 июля состоятся соревнования по спортивной гимнастике.
В 22:00 пройдет официальная церемония открытия Универсиады, ее смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT.
Всего же за медали Универсиады будут соревноваться 8 тысяч студентов из 140-ти стран, которые разыграют 222 медали в 18-ти видах спорта.