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Сегодня начинается летняя Универсиада-2019

Сегодня начинается летняя Универсиада-2019
08:50 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: В среду, 3 июля, стартует летняя Универсиада-2019, которая пройдет в Неаполе.

В среду, 3 июля, в итальянском Неаполе стартуют Всемирные летние студенческие спортивные соревнования – XXX летняя Универсиада-2019.

Программа форума открылась еще 2 июля, когда состоялись первые соревнования по водному поло, футболу и прыжкам в воду. 3 июля состоятся соревнования по спортивной гимнастике.

В 22:00 пройдет официальная церемония открытия Универсиады, ее смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT.

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Всего же за медали Универсиады будут соревноваться 8 тысяч студентов из 140-ти стран, которые разыграют 222 медали в 18-ти видах спорта.

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Новости спорта, Универсиада, Универсиада 2019.
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