Сегодня начинается летняя Универсиада-2019

Новости спорта: В среду, 3 июля, стартует летняя Универсиада-2019, которая пройдет в Неаполе.

В среду, 3 июля, в итальянском Неаполе стартуют Всемирные летние студенческие спортивные соревнования – XXX летняя Универсиада-2019.

Программа форума открылась еще 2 июля, когда состоялись первые соревнования по водному поло, футболу и прыжкам в воду. 3 июля состоятся соревнования по спортивной гимнастике.

В 22:00 пройдет официальная церемония открытия Универсиады, ее смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT.

Всего же за медали Универсиады будут соревноваться 8 тысяч студентов из 140-ти стран, которые разыграют 222 медали в 18-ти видах спорта.