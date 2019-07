Бубка прокомментировал обвинения в получении взятки

Член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка отвергает обвинения экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрала, который заявил, что украинец получал взятки за выбор Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр в 2016 году.

Об этом Бубка написал в Twitter.

"Я полностью отвергаю фальшивые утверждения, сделанные экс-губернатором Рио-де-Жанейро, который сейчас отсиживает длительный срок в тюрьме за коррупцию", - сообщил Бубка.

Он также добавил, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак никогда не контактировал с ним с просьбой проголосовать за Рио как место для проведения Олимпийских игр в 2016 году.

I completely reject all the false claims made by the former Rio State governor who is currently serving a long prison sentence for corruption.

Бубка отметил, что попросит своих адвокатов защитить его права.

Mr Diack has never contacted me about my vote at the election of the host city for the Olympic Games 2016. My lawyers will write to Mr Diack to ask him to explain the allegations of Mr Cabral who wrongly claims in his testimony that Mr Diack could secure my vote.

— Sergey Bubka (@sergey_bubka) 5 июля 2019 г.