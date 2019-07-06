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Нурмагомедов - Порье: дуэль взглядов (Видео)

Нурмагомедов - Порье: дуэль взглядов (Видео)
07:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер DamonMartin

Новости спорта: В Лас-Вегасе завершилась масштабная пресс-конференция, которую поситили хедлайнеры UFC 242.

В ней принял участие и Хабиб Нурмагомедов с Дастином Порье. После общения с прессой бойцы провели традиционную дуэль взглядов, после чего пожали друг другу руки.

Соответствующее видео можно увидеть на странице UFC Europe в «Твиттере».

UFC 239: дуэли взглядов после пресс-конференции (Видео)

Напомним, поединок чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби и станет главным событием турнира UFC 242.

Американец в четырёх последних встречах победил двух экс-чемпионов UFC (Эдди Альвареса и Энтони Петтиса) и одного действующего чемпиона (Макса Холлоуэя). Нурмагомедов в минувшей встрече победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Дастин Порье, Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье, UFC 242.
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