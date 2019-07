Нурмагомедов - Порье: дуэль взглядов (Видео)

В ней принял участие и Хабиб Нурмагомедов с Дастином Порье. После общения с прессой бойцы провели традиционную дуэль взглядов, после чего пожали друг другу руки.

Соответствующее видео можно увидеть на странице UFC Europe в «Твиттере».

Two champs collide in Abu Dhabi at #UFC242!

@TeamKhabib @DustinPoirier pic.twitter.com/9JHTh3OXeq

5 июля 2019 г.