Нурмагомедов - Порье: дуэль взглядов (Видео)

Новости спорта: В Лас-Вегасе завершилась масштабная пресс-конференция, которую поситили хедлайнеры UFC 242.

В ней принял участие и Хабиб Нурмагомедов с Дастином Порье. После общения с прессой бойцы провели традиционную дуэль взглядов, после чего пожали друг другу руки.

Соответствующее видео можно увидеть на странице UFC Europe в «Твиттере».

Напомним, поединок чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби и станет главным событием турнира UFC 242.

Американец в четырёх последних встречах победил двух экс-чемпионов UFC (Эдди Альвареса и Энтони Петтиса) и одного действующего чемпиона (Макса Холлоуэя). Нурмагомедов в минувшей встрече победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.