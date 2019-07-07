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Нуньес нокаутировала Холм (Видео)

Нуньес нокаутировала Холм (Видео)
07:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Аманда Нуньес защитила титул чемпионки в легчайшем весе на UFC 239.

В ночь с 6 на 7 июля (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 239.

Перед поединком Джонса и Сантоса в основном карде состоялся титульный бой в легчайшем весе между Амандой Нуньес и Холли Холм. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержала Нуньес. Таким образом, бразильянка одержала девятую победу кряду и в 4-й раз защитила свой титул. Для Холм это поражение стало первым в карьере нокаутом.

Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на 5-й секунде боя (Видео)

Ранее в основном карде американец Хорхе Масвидаль установил рекорд UFC, отправив соотечественника Бена Аскрена в глубокий нокаут уже на 5-й секунде первого раунда.

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MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Холли Холм, Аманда Нуньес.
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