Нуньес нокаутировала Холм (Видео)

В ночь с 6 на 7 июля (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 239.

Перед поединком Джонса и Сантоса в основном карде состоялся титульный бой в легчайшем весе между Амандой Нуньес и Холли Холм. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержала Нуньес. Таким образом, бразильянка одержала девятую победу кряду и в 4-й раз защитила свой титул. Для Холм это поражение стало первым в карьере нокаутом.

Amanda Nunes literally kicked the hell out of Holly Holm #UFC239 pic.twitter.com/4G5Dk8Gk0O

— Bleacher Preacher / Sports (@BleachrPreachr) 7 июля 2019 г.