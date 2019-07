Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на 5-й секунде боя (Видео)

В ночь с 6 на 7 июля (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 239.

Перед поединком Джонса и Сантоса в основном карде состоялась встреча Хорхе Масвидаля и Бена Аскрена. Бой завершился уже на 5-й секунде первого раунда. Масвидаль нанёс сокрушительный удар коленом в голову, который отправил Аскрена в глубокий нокаут. Таким образом, Масвидаль установил рекорд UFC – никому ранее не удавалось нокаутировать соперника за столь короткое время.

Видео доступно в «Твиттере».

Did that just happen! #UFC239 pic.twitter.com/aAvwWoeV6I

— Niall McGrath (@niallmcgrath4) 7 июля 2019 г.