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Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на 5-й секунде боя (Видео)

Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на 5-й секунде боя (Видео)
07:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Хорхе Масвидаль отправила Бена Аскрена в глухой нокаут на 5-й секунде боя.

В ночь с 6 на 7 июля (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 239.

Перед поединком Джонса и Сантоса в основном карде состоялась встреча Хорхе Масвидаля и Бена Аскрена. Бой завершился уже на 5-й секунде первого раунда. Масвидаль нанёс сокрушительный удар коленом в голову, который отправил Аскрена в глубокий нокаут. Таким образом, Масвидаль установил рекорд UFC – никому ранее не удавалось нокаутировать соперника за столь короткое время.

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Видео доступно в «Твиттере».

Ранее на турнире UFC 239 состоялась стычка между американским бойцом Нейтом Диасом и командой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. По сообщениям очевидцев, Диас встал со своего места и пошёл в сектор, где располагался Нурмагомедов. Массовой драки не произошло, но имело место столкновение между представителями команд.

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MMA, Новости ММА, Бен Аскрен, UFC 239, Хорхе Масвидаль.
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