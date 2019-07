Джон Джонс победил Тьяго Сантоса раздельным решением судей

В его главном событии встретились чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс и второй номер рейтинга Тьяго Сантос. Встреча продлилась все 5 раундов и закончилась победой Джонса раздельным решением судей со счётом: 47-48, 48-47, 48-47.

В другом титульном поединке Аманда Нуньес одержала победу техническим нокаутом в первом раунде над Холли Холм, защитив в 4-й раз титул чемпионки в легчайшем весе.

В основном карде американец Хорхе Масвидаль установил рекорд UFC, отправив соотечественника Бена Аскрена в глубокий нокаут уже на 5-й секунде первого раунда.

UFC 239. Основной кард

Джон Джонс — Тьяго Сантос — победа Джонса раздельным решением судей

